Group-Fitness-Events – weil‘s in der Gruppe einfach besser läuft

Gemeinsam stark: Training in der Gruppe macht nicht nur fit, sondern motiviert durch den Teamspirit gleich doppelt. Deshalb findest Du hier die angesagtesten Group-Fitness-Events Deutschlands im Überblick!

Group-Fitness: mehr Power durch Mitstreiter

In der Gruppe Sport zu treiben, hat eine lange Tradition. Im Fitnessbereich brach Anfang der 1980er-Jahre durch Jane Fonda und ihr Gymnastik- und Aerobic-Prinzip der erste Hype aus. Das von einem Coach angeleitete und in der Gruppe ausgeführte Training zu Musik löste das bis dahin vorherrschende Gerätetraining ab und bot ganz neue Möglichkeiten. Über die Jahre kamen weitere Trainingsbereiche hinzu. Heute unterscheidet man nicht mehr nur die großen drei Disziplinen Aerobic, Step Aerobic und Workout, sondern viele Unterformen, wie zum Beispiel:

An der Länge der Liste merkst Du schon, dass es ein riesiges Angebot für Fitness in der Gruppe gibt – und auch die Nachfrage steigt ständig. Immer wieder werden neue Trends, wie zum Beispiel das Trampolin-Training oder Zumba, aufgegriffen. Sie mischen das klassische Repertoire auf oder entwickeln es weiter. Zusammen macht es einfach mehr Spaß, denn Durchhänger werden aufgefangen und Erfolge gemeinsam gefeiert! Kein Wunder also, dass immer mehr Group-Fitness-Events da draußen in der Fitnesslandschaft auftauchen. Wir haben uns mal in alle Himmelsrichtungen aufgemacht und die coolsten Gruppenfitnessevents Deutschlands für Dich zusammengetragen.

Bunte Vielfalt von Group-Fitness-Events in Berlin

detoxworkout

Ende Oktober geht es ab in der Mercedes-Welt am Salzufer. 300 Teilnehmer trainieren Kraft, Ausdauer und Entspannung beim Freestyle-Workout. Angeleitet wird das Ganze von einem Coach und 15 Fitness-First-Trainern. Ein Live-DJ unterstützt das kraftvolle Bodyweight-Training mit motivierenden Beats. Schon die Premiere dieses Events in Köln war ein voller Erfolg und restlos ausverkauft.

ATHLIN’s Charity Teamevent

Gemeinsam schwitzen für den guten Zweck? Dann mach mit beim 2. Charity Teamevent von ATHLIN am Kurfürstendamm. In 5er-Teams führst Du vorgegebene Übungen aus und mit jeder geschafften Wiederholung erarbeitet ihr als Gruppe Geld für das Projekt „Sport macht Schule“. Dadurch wirst Du nicht nur fitter, sondern unterstützt auch das Sportprogramm an sozialschwächeren Schulen.

XLETIX Challenge

Ende Mai wird es schmutzig in Berlin. Bei der XLETIX Challenge im Offroad Park Berlin Brandenburg Kallinchen überwindest Du gemeinsam mit Deinem Team Hindernisse, kämpfst Dich durch 170 Hektar Wald, Schlamm, Schaum und eiskaltes Wasser. Danach wird gemeinsam gefeiert. Die Challenge ist übrigens auch ein super Teambuilding-Event für Gruppen von drei bis circa 25 Personen. XLETIX-Events gibt es übrigens auch in jede Menge anderen Bundesländern in ganz Deutschland.

Rheinland: Gemeinsam trainieren zwischen Köln und Düsseldorf

HDD-Group Benefit Cycling Marathon

Auch im Rheinland kannst Du Dich für den guten Zweck stark machen und gleichzeitig richtig auspowern. Beim Indoor-Cycling im Sportpark Am Kreuzeck in Sankt Augustin strampelst Du im November neben unzähligen Bike-Fans für die MCDonalds Kinderhilfe.

Jumping Fitness Marathon

Ende November lädt die Jumping Fitness AG zum Gruppen-Workout im ALMA@Oberkassel in Düsseldorf ein. Insgesamt 100 Trampoline stehen zur Verfügung! Wie viel Spaß so eine Trampolin-Session in der Gruppe machen kann, haben wir ja schon auf der FIBO 2016gesehen.

Norddeutschland meets Groupfitness

Jumping Fitness

Auch Hamburg ist voll im Jumping-Fitness-Fieber. Von Donnerstag bis Freitag kannst Du in wechselnden Locations mit anderen „Springteufeln“ abends um die Wette hüpfen. In verschiedenen Tanzstudios von Moorfleet und Eimsbüttel über Elbvororte und Eilbek bis Norderstedt stehen Trampoline für das Training in der Gruppe bereit.

XPLOSION 1.0 Fitness & Aerobic Convention

Die XPLOSION 1.0 ist noch einmal ein echtes Fitness-Highlight zum Jahresende Anfang Dezember wird im ETV-Hamburg mit internationalen Fitness-Experten, Live-DJs und Drummern in sieben Hallen die Fitnesswelt gefeiert. Die Party hast Du Dir auch redlich verdient, denn hier steht so einiges auf dem Stundenplan! Ob Afro-Dance, Power Slashing oder TRX Bootcamp, Pilates Flow, Intensive Yoga oder Holistic Training: Du kannst sicher sein, die neuesten Trends im Bereich Group-Fitness mitzunehmen!

Mega Fitness-Group-Event in Frankfurt

Pure Emotion Convention

Im Rahmen der Pure Emotion Convention in Frankfurt hast Du die Gelegenheit, im November mit über zehn verschiedenen Fitnessexperten und Coaching-Teams zu trainieren und dabei die ganze Bandbreite von Group-Fitness-Angeboten auszutesten. Kleiner Programmausschnitt gefällig? Das Jumping Fitness Team scheucht Dich aufs Trampolin, Marcel Kuhn führt ein in die Welt von Step-M-Motion, Anton Todorov pusht Dich beim Functional Training und das LES MILLS-Team präsentiert mit Body Jam energiegeladene Choreografien. Natürlich darf Bauch-Beine-Po nicht fehlen, aber wie wär’s mal in der Kombi mit einem Balance Pad? Jutta Schuhn zeigt es Dir. Du stehst mehr auf Indoor Cycling, Dance-Workouts, Intervall-Training oder Yoga? Hier ist alles vertreten!

Fit mit Group-Events in Süddeutschland

Weekly Mountain Athletics Session

Ab Herbst bietet The North Face Mountain Athletics Training DE ein wöchentlich stattfindendes Functional Training an, um Dich für die Wintersportsaison fit zu machen. Jeder Teilnehmer wird von einem Fitness-Experten individuell auf seine Sportart vorbereitet, aber gemeinsam kommt ihr zum Ziel. Also auf zum North Face Store in München!

Zumba-Wochenende

Zweimal im Jahr, im April und November, lockt der Thüringer Wald Zumba-Fans aus ganz Deutschland zum Tanz-Workout-Wochenende. Zehn Stunden trainierst Du mit Gleichgesinnten zu lateinamerikanische Rhythmen. Das große Finale bildet die große Zumba-Party am Samstagabend. Besser kann man Spaß und Workout kaum verbinden!

Muddy Angel Run

Im Juni dürfen die Ladys ran, dieser Schlammlauf in München ist nämlich nur für Frauen. Gemeinsam mit Schwestern, Müttern, Kolleginnen oder Nachbarinnen bewältigst Du einen 5-Kilometer-Lauf und unterstützt damit Brustkrebs Deutschland e.V.

Na, Lust bekommen, bei einem der aufgeführten Group-Fitness-Events dabei zu sein? Viele finden regelmäßig statt und mit wechselnder Location, sodass es in ganz Deutschland die Chance gibt, an coolen Veranstaltungen teilzunehmen. Du kennst ein Event, das unbedingt auf unsere Bucketlist für Fitnessfans gehört? Dann schreib uns hier!