Einfache und schnelle Fitness-Gerichte für Pfanne und Wok – So wird’s lecker

Bei vielen gerät selbst kochen mehr und mehr in den Hintergrund. Zwar spart man mit Fertiggerichten oder Pizza, Pasta und Co. vom Lieferdienst Zeit, doch wirklich gesund ist das nicht. Mit ein paar einfachen Tricks wird die lästige Essenszubereitung zum Kinderspiel. Wok und Pfanne sind unverzichtbare Helfer um kalorienarm und gesund zu kochen.

Schnelle und gesunde Gerichte gelingen mit der richtigen Vorbereitung auch im stressigen Berufsalltag: Gemüse aus dem Tiefkühlschrank kann direkt in Wok oder Pfanne gegeben werden. Fehlt nur noch etwas Protein – fertig ist die gesunde, kalorienarme Mahlzeit. Perfekt für nach dem Sport und für alle, denen Fitness bei Bewegung und Ernährung wichtig ist.

Wenn es schnell gehen muss: Leckere Pfannengerichte

Gerichte aus der Pfanne lassen sich schnell und kalorienarm zubereiten und sind äußerst vielseitig. Im Handel gibt es für diese Gerichte eine große Auswahl an Pfannen. Das kann schnell verunsichern – aber auch ein Vorteil sein. Möchte man Gerichte scharf anbraten und knusprig-kross servieren, greift man am besten zu einer unbeschichteten Pfanne und verwendet ein gutes Speiseöl. Wer es kalorienarm mag, greift besser zu einer beschichteten Variante; sie ermöglicht schonendes Braten mit keinem oder nur wenig Fett bei niedriger oder mittlerer Temperatur. Außerdem klebt nichts an und die Pfanne lässt sich leicht reinigen. Soll die Bratpfanne von Natur aus gute Antihafteigenschaften haben, sind Stahl und Gusseisen die erste Wahl. Um ihre volle Leistung entfalten zu können, müssen sie immer ausreichend erhitzt werden.

Unsere Fitness Rezeptempfehlungen für Pfannen:

Fitness Quarktaler

Für 6 Stück:

250 g Magerquark, 60 g Grieß, 10 g Vanille-Puddingpulver, 1 Ei, 40 g Zuckerersatz (z.B. Erythrit), 1 Ps. Salz

Zutaten in einer Schüssel zu einem glatten Teig vermischen

nach und nach in einer erhitzten beschichteten Pfanne mit etwas Öl 6 Taler braten

dazu passt frisches Obst

Nährwerte (gesamt):

488 kcl, 61,4 g KH, 6,6 g Fett, 43 g Eiweiß

Römer-Pfanne für Sportler

Für 1-2 Portionen:

300 g mageres Rindfleisch, 100 g Zucchini, 100 g Salatgurke, 200 g Rucola-Salat, 100 g Kidneybohnen, 100 g Mais

Gemüse in Scheiben oder Würfel schneiden

Rindfleisch von beiden Seiten mit etwas Öl knusprig anbraten, dann das Gemüse und den Salat dazugeben

einen Deckel darüberlegen und das Gericht 5 bis 10 Minuten stehen lassen

mit etwas Öl, Salz, Pfeffer, Petersilie oder Currypulver servieren

Nährwerte (gesamt):

500 bis 600 kcal, 20 g KH, 18 g Fett, 80 g Eiweiß

Wok-Gerichte: einfach, schnell und gesund

In der asiatischen Küche haben Wok-Gerichte eine lange Tradition. Auch hierzulande werden Woks immer beliebter. Mit ihnen können Gerichte bei sehr heißen Temperaturen zubereitet werden. Dafür sorgt die kugelige Form, bei der die größte Hitze in der Mitte ist. Das ermöglicht das Kochen mit Zutaten unterschiedlicher Garzeitpunkte. Ob Braten, Dämpfen, Schmoren oder Frittieren – wie man den Wok als Allrounder einsetzen möchte, bleibt einem selbst überlassen.

Echte Profis kochen mit Edelstahl-Woks. Sie sind zwar etwas teurer, aber auch robust und langlebig. Für Anfänger reichen Wok-Pfannen aus Aluminium mit PTFE-Beschichtung. Man kann sie leicht reinigen und bekommt sie bereits für wenig Geld.

Unsere Rezeptempfehlungen für den Wok:

Wok-Gemüse mit Reis

Für 4 Portionen:

200 g Basmatireis, 100 g Erbsenschoten, 1 Zucchini, 1 Brokkoli (ca. 350 g), 3 Paprikaschoten (ca. 650 g), 50 g Sojasprossen, 2 EL Sojasoße, 1/2 TL Kurkuma, 1 Ps. Chilipulver, 1 Ps. Salz, 1 Ps. Pfeffer

Gemüse schneiden oder Tiefkühl-Gemüse verwenden

Basmatireis zubereiten, mit Kurkuma verfeinern

etwas Öl im Wok erhitzen und alles bis auf die Sojasprossen dazugeben, ca. 15 Minuten unter Schwenken anbraten

Sojasprossen dazugeben, mit Gewürzen verfeinern und mit dem Reis anrichten

Nährwerte (gesamt):

1.190 kcal, 219 g KH, 9 g Fett, 51 g Eiweiß

Hühnchen Chop Suey

Für 4 Portionen:

400 g Hühnerbrustfilet, 350 g Bohnensprossen, 1/3 Stange Lauch, 400 ml klare Suppe, 3 EL Wasser, 1 EL Speisestärke, 3 TL Sesamöl, 2 Knoblauchzehen, 2 Zwiebeln, 2 TL Zucker

Fleisch in dünne Streifen schneiden

Sojasoße und Zucker in Schüssel verrühren und das Fleisch darin marinieren

etwas Öl im Wok erhitzen, Fleisch scharf anbraten, dann geschnittene Zwiebel und Knoblauch dazu, 2 Minuten garen

Sesamöl und Sprossen dazugeben

Brühe mit der Stärke vermischen, in den Wok geben, alles vermischen und erhitzen bis die Soße eingedickt ist.

Nährwerte (gesamt):

1.058 kcal, 62 g KH, 39 g Fett, 112 g Eiweiß

