Abwehrkraft im Training – das Immunsystem als Schlüsselelement beim Sport

Immer wenn du deine Sportschuhe schnürst und dich auf das nächste Level deines Trainings vorbereitest, gibt es einen stillen, aber höchst wichtigen Verbündeten: dein Immunsystem. Wenn du deine Leistung nämlich stetig steigern möchtest, käme es höchst ungelegen, wenn eine Erkrankung dazwischenkommt. Denn wenn du länger ausfällst, kann es dich im Trainingsfortschritt zurückwerfen und ständig wieder bei null anzufangen, macht auf Dauer einfach keinen Spaß.

Damit du jedoch immer am Ball bleiben kannst, solltest du deine Abwehrkräfte stärken, wo es möglich ist. Wir beleuchten daher, welche Faktoren unser Immunsystem beeinflussen können, wie Entspannungstechniken und eine Notfallapotheke mit Nahrungsergänzungsmitteln, wie D-Mannose, dich bei deinem Training unterstützen können.

Stress, Schlaf und Ernährung – Faktoren, die das Immunsystem beeinflussen

Jeder Sportler weiß: Unser Körper verbraucht viel Energie und verliert auch einige wichtige Nährstoffe beim Schwitzen. Das wiederum wirkt sich auf unsere körperliche Verfassung aus und damit auch auf unsere Abwehrkräfte. Daher gilt es, sich immer ausgewogen zu ernähren und dem Körper Nährstoffe zuzuführen, um die Depots wieder aufzufüllen.

Ein weiterer Faktor ist die Regeneration und eine gesunde Portion Schlaf. Denn während du zur Ruhe kommst, führt dein Körper wichtige Reparaturen durch! Fehlt dir Schlaf, so hat dies direkte Auswirkungen auf deine Abwehrkräfte.

Auch Stressmanagement ist ein Faktor, den du nicht auf die leichte Schulter nehmen solltest. Denn wie wir heute wissen, sind die körperlichen Stresssymptome sehr individuell und vielfältig. Von Kopfschmerzen über Konzentrationsprobleme hin zu Magenproblemen, Blasenentzündungen oder Lippenherpes-Bläschen, die nicht umsonst auch als Stressbläschen bekannt sind. Unser hektischer Alltag ist also durchaus in der Lage, uns bei unseren sportlichen Erfolgen in die Quere zu kommen.

Prävention: Immunsystem stärken und Krankheiten schnell überwinden

Damit du am Ball bleiben kannst, solltest du in erster Linie dein Immunsystem stärken. Dazu gehört im Umkehrschluss, dass du deinen Körper mit wichtigen Nährstoffen versorgst, einen erholsamen Schlaf förderst und Stress abbaust.

Nahrungsergänzungsmittel als Unterstützung

Während eine gesunde, ausgewogene Ernährung die Basis darstellt, können spezielle Nahrungsergänzungsmittel zusätzliche Unterstützung bieten. Zum Beispiel:

Vitamin C: Es stärkt die Abwehrkräfte und trägt als starkes Antioxidans zu einem normalen Immunsystem bei.

Es stärkt die Abwehrkräfte und trägt als starkes Antioxidans zu einem normalen Immunsystem bei. Zink: Dieses Spurenelement ist an zahlreichen Prozessen im Körper beteiligt und unterstützt unter anderem die Immunabwehr.

Dieses Spurenelement ist an zahlreichen Prozessen im Körper beteiligt und unterstützt unter anderem die Immunabwehr. L-Lysin: Lysin ist eine Aminosäure, die ein gesundes Immunsystem fördern kann, da sie zur Bildung von Enzymen, Hormonen und Antikörpern beitragen kann.

Lysin ist eine Aminosäure, die ein gesundes Immunsystem fördern kann, da sie zur Bildung von Enzymen, Hormonen und Antikörpern beitragen kann. Magnesium: Es stärkt nicht nur die Nerven, sondern unterstützt auch die Muskelfunktion und trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

Auch eine Notfallapotheke kann dir gute Dienste erweisen. D-Mannose kann etwa Blasenentzündungen vorbeugen oder dabei helfen, dass diese schneller abklingen und du wieder trainieren kannst. Lysin gilt hingegen als Geheimtipp gegen Herpes, da es die Vermehrung des Virus hemmt.

Fördere deine Schlafhygiene

Nach einem intensiven Training solltest du dafür sorgen, dass dein Körper zur Ruhe kommt und neue Energie sowie Motivation tanken kann. Unter anderem kann dir ein fester Schlafrhythmus dabei helfen. Versuche, jeden Tag zur selben Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen – selbst am Wochenende. Eine abendliche Routine, die Aktivitäten wie Lesen oder Meditation umfasst, kann das Abschalten nach einem aktiven Tag erleichtern und die Gedanken beruhigen.

Die Schlafumgebung ist aber ebenfalls entscheidend: ein abgedunkeltes, kühles Zimmer mit bequemer Matratze und Kissen sorgt für die perfekte Wohlfühlatmosphäre. Störende Geräusche, Elektrogeräte und dein Handy haben im Schlafzimmer jedoch nichts verloren.

Entspannungstechniken für Körper und Geist

Stell dir einfach mal vor, wie du nach einem anstrengenden Tag auf der Matte sitzt, tief ein- und ausatmest und mit jedem Atemzug ein Stückchen mehr Alltag loslässt. Yoga oder Tai Chi sind zum Beispiel klasse Methoden, die sowohl die Muskeln dehnen als auch den Stresslevel senken.

Auch Atemübungen oder progressive Muskelentspannung nach Jacobson können Wunder bewirken, um nach einem intensiven Workout wieder in Balance zu kommen. So bereitest du dich perfekt auf die nächste Einheit vor und gibst deinem Immunsystem genau das, was es braucht – eine Auszeit!

Bild von Nathan Cowley