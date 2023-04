Selbstständig mit Massagen – was ist zu beachten?

In den letzten Jahren hat sich der Trend zur Selbstständigkeit in vielen Berufsfeldern verstärkt. Auch im Bereich der Massage eröffnen sich immer mehr Möglichkeiten für Masseure, sich als selbstständige Unternehmer zu etablieren. Individuelle Angebote zu gestalten, machen die Selbstständigkeit zusätzlich attraktiv, dennoch gilt es für sich, vorab wichtige Fragen zu klären. Vier dieser Fragen greifen wir in diesem Artikel auf.

Welche Voraussetzungen müssen Masseure erfüllen?

Masseure, die sich selbstständig machen möchten, müssen einige Voraussetzungen erfüllen, um ihre Tätigkeit erfolgreich ausüben zu können. Die wichtigste Voraussetzung ist dabei die persönliche Qualifikation. Diese wird in der Regel über die Ausbildung zum Masseur/in und medizinischen Bademeister erworben. Abzugrenzen ist dies von einem expliziten Wellnessmasseur. Die Ausbildung umfasst in der Regel 2-3 Jahre und beinhaltet sowohl theoretische als auch praktische Inhalte. Vermittelt werden u.a. verschiedene Massage- und Behandlungstechniken sowie die Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers.

Was verdient man als Masseur?

Das monatliche Gehalt schwankt natürlich stark und kann gerade bei selbstständigen Masseuren nicht pauschal angegeben werden. Zum Vergleich: Masseure und Masseurinnen, die in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt sind, verdienen etwa zwischen 1.500 und 3.000 Euro brutto im Monat. Außerdem spielt es eine Rolle, ob über die Krankenkasse abgerechnet wird oder nicht. Bei Wellnessmasseuren ist dies nicht der Fall, was eine flexiblere Preisgestaltung ermöglicht.

Eigene Massagepraxis oder mobiles Massagestudio?

Für viele Massierende, die sich selbstständig machen möchten, stellt sich die Frage nach einer eigenen Praxis oder einem rein mobilen Angebot der ihrer Dienste. Sicher ist es nach abgeschlossener Ausbildung sinnvoll, zunächst als angestellter Masseur Berufserfahrung zu sammeln. Bei der Eröffnung einer eigenen Praxis gibt es viele Vorgaben zu beachten. Zudem sollte der Standort gut durchdacht gewählt werden, in vielen Fällen bedarf es zudem der Einstellung von Personal und der Anschaffung hochwertigen Equipments. Für letzteres ist Bellezi die ideale Anlaufstelle.

Gleichzeitig steigt aber auch die Nachfrage nach mobilen Massageangeboten, besonders im Alter, wenn die Patienten nicht oder nur noch eingeschränkt mobil sind. Viele schätzen aber auch einfach die Atmosphäre in den eigenen vier Wänden. Um eine gewisse Grundausstattung, wie mobile Massageliegen sowie passendes Zubehör, kommen Sie zwar auch hier nicht herum, sparen sich dafür die Anmietung eines stationären Studios.

Wie gewinnt man Kunden?

Am Anfang jeder Selbstständigkeit steht die Suche nach Kunden und damit die Etablierung des eigenen Angebots. Auch hier lassen sich über vorangegangene Berufserfahrungen möglicherweise erste Kontakte knüpfen, um schneller Fuß zu fassen. Unverzichtbar sind aber in der Regel eine Webseite sowie ein aktives Netzwerk aus Flyer-Werbung, Zeitungsanzeigen, klassischer Mund-zu-Mund-Propaganda oder Sponsoringverträgen.

Bild von Olof Liljeström / Pixabay