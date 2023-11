So findest Du das perfekte Paar Fußballschuhe

Fußballschuhe gibt es wie Sand am Meer. Die Auswahl fällt daher nicht gerade leicht. Ein schlecht sitzendes Paar Fußballschuhe gilt es jedoch in jedem Fall zu vermeiden, da es Deine Performance auf dem Rasen erheblich beeinträchtigen kann. Gleichzeitig steigt das Verletzungsrisiko, wenn Du auf die falschen Schuhe setzt. In diesem Ratgeber-Artikel erfährst Du, wie Du das perfekte Paar Fußballschuhe findest, das zu Deinem Spielstil, Deinem Fußtyp und natürlich Deinem Budget passt.

1. Ein Schuh für Deinen Spielstil

Die Auswahl an Fußballschuhen ist so individuell wie Dein Spielstil. Kickst Du nur zum Spaß in Deiner Freizeit oder professionell im Verein? Bist Du schneller Stürmer, kreativer Mittelfeldspieler oder zuverlässiger Verteidiger? Deine Position beeinflusst letztlich die Art der Schuhe, die Du benötigst:

Stürmer zeichnen sich durch Schnelligkeit und Wendigkeit aus. Leichte Schuhe mit guter Traktion sind hier die beste Wahl. Niedrig geschnittene Modelle gewähren Dir außerdem mehr Bewegungsfreiheit.

Als Mittelfeldspieler benötigst Du hingegen Schuhe, die Dir eine hervorragende Balance zwischen Traktion und Kontrolle gewährleisten. Allround-Schuhe mit mittelhohem Schaft sind in diesem Bereich der Standard.

Bei Verteidigern kommt es auf Standfestigkeit und Schutz an, damit Du Angriffe gekonnt abwehren kannst. Ein hoher Schaft sowie Schuhe mit verstärkten Zonen geben Dir die nötige Sicherheit.

2. Das richtige Material

Üblicherweise bestehen Fußballschuhe aus Leder oder Kunstleder. Es gibt aber auch Modelle aus Kunststoff. Letzteres bergen jedoch ein höheres Verletzungsrisiko; Schuhe aus Leder sind in der Regel anschmiegsamer und robuster. Hochwertige Fußballschuhe aus Leder findest Du u.a. online beim Sportbekleidungshersteller Stanno. Hinsichtlich des Ballgefühls gibt es praktisch keine Unterschiede beim Material.

3. Berücksichtige den Untergrund

Der Untergrund, auf dem Du spielst, beeinflusst ebenfalls die Wahl Deiner Fußballschuhe. Unterschieden werden in der Regel die folgenden Stollentypen:

Feststollen (FG) : Diese Stollen eignen sich für feste, trockene Rasenplätze. Sie bieten eine ausgeglichene Balance zwischen Traktion und Beweglichkeit.

: Diese Stollen eignen sich für feste, trockene Rasenplätze. Sie bieten eine ausgeglichene Balance zwischen Traktion und Beweglichkeit. Multinocken (TF/AG) : Bei Kunstrasen solltest Du auf Fußballschuhe mit Multinocken setzen. Bist Du primär auf Hartplätzen (Asphalt oder Asche) anzutreffen, solltest Du über Schuhe mit Turf-Sohle nachdenken.

: Bei Kunstrasen solltest Du auf Fußballschuhe mit Multinocken setzen. Bist Du primär auf Hartplätzen (Asphalt oder Asche) anzutreffen, solltest Du über Schuhe mit Turf-Sohle nachdenken. Weiche Stollen (SG) : Wenn Du auf nassen, schlammigen oder weichen Böden spielst, sind weiche Stollen die bessere Wahl. Sie graben sich besser in den Boden und geben Dir so mehr Halt.

: Wenn Du auf nassen, schlammigen oder weichen Böden spielst, sind weiche Stollen die bessere Wahl. und geben Dir so mehr Halt. Indoor (IN) : Gänzlich auf Stollen bzw. Nocken kannst Du verzichten, wenn Du hauptsächlich Hallenfußball spielst.

: Gänzlich auf Stollen bzw. Nocken kannst Du verzichten, wenn Du hauptsächlich Hallenfußball spielst.

4. Achte auf die Passform

Die Passform ist entscheidend für Komfort und Leistung. Hier findest Du am besten heraus, welcher Fußballschuh Dir am besten passt, indem Du mehrere Modelle anprobierst. Beachte, dass die Größen je nach Marke unterschiedlich ausfallen können. Auch die Schafthöhe variiert, je nachdem, für welchen Schuh Du Dich entscheidest und auf welcher Position Du spielst. Viele Sportartikelhersteller bieten zudem auch die Möglichkeit an, Fußballschuhe nach Maß anzufertigen. Das kostet zwar in der Regel etwas mehr, macht sich aber bei entsprechender Professionalität durchaus bezahlt.

5. Budget und Qualität

Aufgrund der enormen Auswahl an Fußballschuhen gibt es preislich praktisch keine Grenze nach oben. Lege Dir am besten ein Budget fest, um Deine finanziellen Möglichkeiten nicht zu sprengen. Bedenke aber auch, dass Dein Fokus mehr auf Qualität liegen sollte. Zu günstige Schuhe kosten effektiv gesehen meist mehr, da sie schneller verschleißen und Du somit schneller ein neues Paar kaufen musst. Das Paar, das Du überwiegend tragen wirst, sollte qualitativ einwandfrei sein. Bei Ersatzpaaren kannst Du hingegen ruhig ein paar Abstriche machen.

6. Alter

Gemeint ist nicht das Alter der Schuhe, sondern Dein Alter. Denn schließlich gibt es nicht zuletzt auch teils gravierende Unterschiede in Schuhen für Kinder und Erwachsene. Selbst Fußballschuhe für Männer und Frauen unterschieden sich deutlich, mitunter sogar im Design. Diese Faktoren solltest Du daher ebenfalls berücksichtigen, um den perfekten Schuh für Dich zu finden.

Bild von Alexander Fox | PlaNet Fox auf Pixabay